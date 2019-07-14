Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

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Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2017 год Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2017 год
Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2017 год
РИА «Новости»

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика. Об этом в фейсбуке проинформировал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

На опубликованной фотографии изображен перевернутый грузовик «ЗИЛ».

«Опасные находки на территории заповедника», — говорится в комментарии заповедника.

Ранее в фонде защиты животных предупредили об опасности питомцев, которых хозяева взяли из чернобыльской зоны отчуждения. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал «зеленый коридор» для туристов в чернобыльской зоне отчуждения.