Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
close
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика. Об этом в фейсбуке проинформировал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
На опубликованной фотографии изображен перевернутый грузовик «ЗИЛ».
«Опасные находки на территории заповедника», — говорится в комментарии заповедника.
Ранее в фонде защиты животных предупредили об опасности питомцев, которых хозяева взяли из чернобыльской зоны отчуждения. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал «зеленый коридор» для туристов в чернобыльской зоне отчуждения.