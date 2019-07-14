Полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В калифорнийском городе Анахайм сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнюю девушку с ненастоящим оружием в руках. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, инцидент произошел 5 июля на федеральной трассе № 91 примерно в 19.00. Девушку остановили за превышение скорости, она направила оружие на одного из полицейских, в итоге девушку ранили, а затем задержали. Ее оружие оказалось правдоподобной копией Beretta 92 FS. После произошедшего девушку доставили в медицинское учреждение, где она скончалась.

В полиции проинформировали об увольнении выстрелившего в нее сотрудника.

Ранее сообщалось, что более сотни людей собрались у здания украинского МВД с требованием наказать полицейских, которые убили 5-летнего мальчика.