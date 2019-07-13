Москву окутает ночной туман, предупредили синоптики

Синоптики заявили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, в Москву и Подмосковье придет туман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как отмечается, в связи с такой погодной ситуацией синоптики объявили «желтый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать в промежутке с 21.00 субботы до 9.00 воскресенья.

При этом ночью в московском регионе наступит переменная облачность. Осадков в этот период не ожидается. Синоптики сообщили, что температура воздуха в столице прогреется от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье — в районе 4-9.

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