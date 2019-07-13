Найдено тело 10-й жертвы трагедии на реке Шуй

В Бай-Тайгинском районе Тувы на реке Шуй нашли тело десятой жертвы автоаварии, приводит информацию РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК).

По поступившим данным, тело обнаружили в водах русла реки.

При этом выжить в трагедии удалось лишь двоим мужчинам. Еще одну пострадавшую унесло течением.

Ранее стало известно, что в автоаварии в Туве погибли семь детей и три взрослых. Аварии произошла после попытки машины переправиться через реку Ак.