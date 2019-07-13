Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что ежегодно регистрируют случаи отравления грибами.

Блюда из грибов рекомендуют абсолютно здоровым людям, не страдающим кишечными заболеваниями.

В то же время, грибы не рекомендуют покупать в местах стихийной торговли.

Также уточняется, что на рынках грибы непромышленного производства могут продаваться после проведения экспертизы контроля качества.