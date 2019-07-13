Россиянам дали совет, как выбирать грибы
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что ежегодно регистрируют случаи отравления грибами.
Блюда из грибов рекомендуют абсолютно здоровым людям, не страдающим кишечными заболеваниями.
В то же время, грибы не рекомендуют покупать в местах стихийной торговли.
Также уточняется, что на рынках грибы непромышленного производства могут продаваться после проведения экспертизы контроля качества.