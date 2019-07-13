Россиянин помогал наркобарону в Уругвае под угрозами, заявил адвокат

Россиянин, которого задержали в Уругвае по подозрению в организации побега итальянского мафиози Рокко Морабито, признал, что помогал наркобарону, но не по своей воле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Паолу Витале.

По ее словам, россиянину, а также его семье угрожали.

«Он действовал не по доброй воле, это то, о чем он заявил», — отметила Витале.

Ранее сообщалось, что задержанного в Уругвае россиянина отправили за решетку на 90 дней.

Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

В настоящее время полиция продолжает его поиски.