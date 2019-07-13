Названы сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода. Об этом сообщает НСН.

По словам эксперта, интенсивное похолодание привело к тому, что в настоящее время достигнуто «холодное дно».

«Однако на фоне роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода улучшится уже на выходных», — заявил Старков.

Он добавил, что возвращение летней погоды произойдет на следующей неделе. Когда температура повысится до +25°.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах отменили и задержали 26 рейсов.