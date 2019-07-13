Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

В следственном управлении СК по Приморскому краю проинформировали о массовом отравлении детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере «Юнга». Там отравились 28 детей.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка несоблюдению санитарно- эпидемиологический правил», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что более 200 человек заразились кишечной инфекцией в Хабаровском крае. Речь идет о заболевших в психоневрологическом диспансере, где и произошла вспышка.