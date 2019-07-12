Смертельная опасность грозит взявшим животных из Чернобыля

В фонде защиты животных предупредили об опасности питомцев, которых хозяева взяли из чернобыльской зоны отчуждения, передает Daily Storm.

Представитель фонда отметила, что таких животных нельзя брать домой.

«Как они могут быть нормальными, если их предки были облучены», — заявила она.

Однако в чернобыльском заповеднике отметили, что если у кошки или собаки зафиксировано поверхностное загрязнение радиоактивной пылью, то их достаточно просто помыть.

Если загрязнение сильное, его не выпустят за пределы зоны.