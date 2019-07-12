Задержанного в Уругвае россиянина отправили за решетку

Россиянина, которого поймал Интерпол в Уругвае по подозрению в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, посадили за решетку на 90 дней. Об этом сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Уточняется, что суд решил арестовать жителя России за то, что он якобы скрывает сведения о побеге итальянского наркобарона. Стоит отметить, что еще один гражданин и гражданка России, задержанные также по подозрению в помощи мафиози, остались на свободе, но против них продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что Интерпол задержал россиян в Уругвае. Их подозревают в содействии сокрытия из тюрьмы итальянского мафиози Рокко Морабито, пишет Ecos.

Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

В настоящее время полиция продолжает его поиски.