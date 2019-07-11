Россиянина и британцев поймали в Чернобыле
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В Чернобыльской зоне отчуждения были задержаны один россиянин и два британца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.
Как отмечается, гражданина России нашли в районе села Терехи, а британцев обнаружили в Припяти.
Уточняется, что они проникли в зону для экстремального туризма и пробыли там почти день.
В пресс-службе также уточнили, что в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований радиационной безопасности», и им выписали штраф.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский открыл Чернобыль для туристов.