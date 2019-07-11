Россиянина и британцев поймали в Чернобыле

В Чернобыльской зоне отчуждения были задержаны один россиянин и два британца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

Как отмечается, гражданина России нашли в районе села Терехи, а британцев обнаружили в Припяти.

Уточняется, что они проникли в зону для экстремального туризма и пробыли там почти день.

В пресс-службе также уточнили, что в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований радиационной безопасности», и им выписали штраф.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский открыл Чернобыль для туристов.