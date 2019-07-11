8 человек пострадали во время пожара в Мытищах
close
Во время крупного пожара в подмосковных Мытищах пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Возгорание случилось на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27.
Спасательные службы рассказали, что площадь пожара составляет около 200 кв.м., а высота огненного столба примерно 50 метров.
Отмечается, что один из энергоблоков на станции аварийно отключился во время пожара.
Кроме того, из-за возгорания был перекрыт участок Осташковского шоссе.
Ранее сообщалось, что пожар в Мытищах будут тушить с воздуха.