8 человек пострадали во время пожара в Мытищах

Во время крупного пожара в подмосковных Мытищах пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Возгорание случилось на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27.

Спасательные службы рассказали, что площадь пожара составляет около 200 кв.м., а высота огненного столба примерно 50 метров.

Отмечается, что один из энергоблоков на станции аварийно отключился во время пожара.

Кроме того, из-за возгорания был перекрыт участок Осташковского шоссе.

Ранее сообщалось, что пожар в Мытищах будут тушить с воздуха.