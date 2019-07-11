На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что нападавший преследовал Танас после того, как журналистка вышла со станции метро «Охотный ряд».

Неизвестный мужчина присел и пытался поднять женщину за ноги, когда та остановилась после его оклика.

Журналистка оттолкнула нападавшего, после чего упала.

Танас обратилась с заявлением в полицию. По факту обращения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста.