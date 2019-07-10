Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов

Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА «Новости».

Этот случай произошел,когда Линдси со своей семьей отдыхала на побережье Эгейского моря.

Через три дня после начала отдыха у женщины началась рвота и появились другие симптомы пищевого отравления и последующие два дня она самостоятельно лечилась и не сообщила об инциденте ни администрации отеля, ни туроператору.

Позднее эти же симптомы появились и у ее семьи. А по приезду домой она решила подать в суд на туроператора.

После этого инцидента женщина подала в суд с просьбой взыскать ущерб с турагента за причиненные ей неудобства, так как это вызвало у нее «фобию путешествий за рубеж».

После всех разбирательств женщина получила компенсацию в размере £21,4 тысячи.