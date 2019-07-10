В варениках эксперты нашли кишечную палочку

Эксперты из центра Союза потребителей «Росконтроль» провели исследование вареников семи торговых марок, в ходе которого обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экспертиза проводилась по более чем 40 параметрам, чтобы выяснить, насколько заявленный состав соответствует фактическому, а также проверить безопасность по микробиологическим показателям и содержанию консервантов.

В ней участвовали торговые марки: «У Палыча», «Братцы вареники», «Цезарь», «Сибирская коллекция», Globus, «От Ильиной», и «Морозко».

Оказалось, что в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Также «У Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники», «От Ильиной», «Морозко» не прошли тест на микробную безопасность.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках.