Россиянин обвинил кота в курении и поджоге квартиры

В Нижегородской области россиянин, у которого сгорела квартира, обвинил во всем своего курившего кота, передает НТВ.

Уточняется, что возгорание произошло в одном из пятиэтажных домов в городе Выкса. Спасатели предположили, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты, однако жилец заявил, что не курит.

Также известно, что владелец квартиры отравился угарным газом и, когда его госпитализировали, он сделал заявление. По его словам, пожар в квартире устроил его кот, который любит баловаться сигаретами.

Ранне сообщалось, что WikiLeaks опубликовала видео с котом основателя Джулиана Ассанжа, смотрящим на арест хозяина.