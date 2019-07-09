Тысячи дырявых презервативов продали в России

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жительницы Перми 50 тыс. дырявых и поддельных презервативов. Об этом сообщают местные СМИ.

Задержанная пояснила, что покупала товар по 1 руб. штука, а продавала намного дороже. Конрацептивы женщина продавала в упаковке, похожей на изделия известной марки.

Как сообщили в СК по региону, изъятые средства контрацепции заполнили весь кабинет от пола до потолка.

Сколько именно поддельной продукции было продано, не известно.

Теперь задержанной грозит крупный штраф.