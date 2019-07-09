Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

«Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях. Источник сообщал, что ФСБ-шники якобы участвовали в обысках по ряду резонансных дел, в результате чего исчезла часть конфискуемых денег.

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназназа «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России были задержаны в Москве.