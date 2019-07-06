Есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в США, проверяет посольство

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Посольство России в США проверяет, есть ли пострадавшие россияне при взрыве в торговом центре во Флориде, передает РИА «Новости».

Запрос направлен в Госдеп США.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек получили травмы и ранения при взрыве в торговом центре во Флориде.

Мощный взрыв произошел в торговом центре The Fountains в городе Плантейшен в американском штате Флорида. По предварительным данным, это был взрыв газа.