Есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в США, проверяет посольство
Посольство России в США проверяет, есть ли пострадавшие россияне при взрыве в торговом центре во Флориде, передает РИА «Новости».
Запрос направлен в Госдеп США.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек получили травмы и ранения при взрыве в торговом центре во Флориде.
Мощный взрыв произошел в торговом центре The Fountains в городе Плантейшен в американском штате Флорида. По предварительным данным, это был взрыв газа.