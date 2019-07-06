Создатель перевернувшегося в Черном море катера сделал откровенное признание

Разработчик проекта катера Дмитрий Сребный заявил, что судно было перегружен более чем в 4 раза. Об этом сообщает ТАСС.

Также в компании изготовителя судна признались, что катер был старым и его срок эксплуатации давно закончился.

Сребный рассказал, что судно изготовили более 10 лет назад, в 2008 году. Его длина 10,7 м и ширина 3,7 м, а вместимость — 12 человек, вместе с членами экипажа.

«Перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично», — подчеркнул Сребный.

Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.

Ранее сообщалось, что капитан перевернувшегося в Черном море судна скрылся от полиции.