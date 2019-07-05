Четыре человека пропали без вести после крушения катера в Черном море

Четырех человек ищут после крушения прогулочного судна в Черном море, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах Краснодарского края подтвердил, что на борту находились 43 человека.

«Из 43 человек, по предварительным данным, на берег были доставлены 39 человек, из них двое скончались», — сказал источник.

Ранее было возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море.

Также сообщалось, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.

По предварительным данным, на катере находились 43 человека.