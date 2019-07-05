Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима
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В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, мужчины в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с женщинами.
По предварительным данным, один из них подошел к двум женщинам с предложением интима.
После их отказа он достал травматический пистолет и начал стрелять.
Уточняется, что женщины получили ранения, а мужчины скрылись с места происшествия.
Ранее были задержаны подозреваемые в избиении режиссера за отказ от интима.