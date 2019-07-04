Правительство рассмотрит разные концепции электронных паспортов

Источник проинформировал о том, что российский вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Минкомсвязи об электронном паспорте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как писали «Ведомости», у граждан России может появиться паспорт в защищенном мобильном приложении, а также на пластиковой карте с чипом. При этом приложением можно будет пользоваться после получения карты.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, правительство страны рассмотрит три концепции, предполагающие введение электронного паспорта. В частности один из вариантов не предусматривает физического носителя. Уточняется, что тестирование электронных удостоверений личности должно начаться в 2020 году, а окончательный переход должен завершиться к концу 2028 года.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств.