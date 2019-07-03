Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
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К северу от Сицилии на острове Стромболи проснулся вулкан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Как отмечается, после нескольких взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.
Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.
Причем, как подчеркивается, на этом острове отдыхали туристы. В ходе извержения они запаниковали и бросились в море.
Уточняется, что никто из туристов не пострадал.