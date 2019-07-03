Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море

К северу от Сицилии на острове Стромболи проснулся вулкан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Как отмечается, после нескольких взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.

Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.

Причем, как подчеркивается, на этом острове отдыхали туристы. В ходе извержения они запаниковали и бросились в море.

Уточняется, что никто из туристов не пострадал.

Ранее появилось видео извержения вулкана Этна в Италии.