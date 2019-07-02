Женщину выгнали из самолета за глубокое декольте
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Британку Харриет Осборн выгнали из самолета, на котором она планировала вернуться домой из Испании, за слишком открытое декольте, сообщает РИА «Новости».
Она рассказала, что поднялась на борт в блузке с декольте, надетой без бюстгальтера.
После этого к ней подошла бортпроводница и потребовала от нее выйти из самолета по причине неуместного выбора одежды.
В авиакомпании утверждают, что сняли пассажирку с рейса, так как она в ответ на просьбу переодеться начала грубить сотрудникам.
Ранее пассажирский Airbus A320 авиакомпании Spirit Airlines в срочном порядке вернулся в аэропорт вылета из-за кошмарного запаха в салоне.