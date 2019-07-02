Женщину выгнали из самолета за глубокое декольте

Британку Харриет Осборн выгнали из самолета, на котором она планировала вернуться домой из Испании, за слишком открытое декольте, сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что поднялась на борт в блузке с декольте, надетой без бюстгальтера.

После этого к ней подошла бортпроводница и потребовала от нее выйти из самолета по причине неуместного выбора одежды.

В авиакомпании утверждают, что сняли пассажирку с рейса, так как она в ответ на просьбу переодеться начала грубить сотрудникам.

Ранее пассажирский Airbus A320 авиакомпании Spirit Airlines в срочном порядке вернулся в аэропорт вылета из-за кошмарного запаха в салоне.