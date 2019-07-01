Нападение на полицию в Чечне, есть жертвы

В Чечне неизвестный зарезал сотрудника правоохранительных органов и был ликвидирован на месте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, инцидент произошел на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском в регионе. Неизвестный приблизился к полицейскому, а затем нанес ему ножевое ранение.

«Нападавший уничтожен. При нем была граната, но он ее не бросал», — сказал источник.

Он добавил, что раненый умер по дороге в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на пост ДПС напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранены двое полицейских, один из нападавших был убит на месте