Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
close
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Демонстранты пробили дыру в стеклянной двери здания. Они используют металлическую тележку.
Вооруженная полиция находится внутри здания.
Сообщается, что полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.
15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.
Закон регулирует выдачу на материковый Китай скрывающихся от правосудия на автономной территории.