Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.

Демонстранты пробили дыру в стеклянной двери здания. Они используют металлическую тележку.

Вооруженная полиция находится внутри здания.

Сообщается, что полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.

15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.

Закон регулирует выдачу на материковый Китай скрывающихся от правосудия на автономной территории.