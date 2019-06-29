В РПЦ призвали изучать религиозные тексты на уроках литературы

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать священные тексты на уроках литературы в школе. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, отсутствие подобных текстов в школьном курсе является большим упущением.

Он отметил, что у молодежи сейчас нехватка «нравственной составляющей», которую можно восполнить таким способом.

Иларион подчеркнул, что такие книги, как Библия, Тора и Коран являются выдающимися литературными произведениями и заслуживают того, что войти в школьную программу.

Ранее РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права.