Задержан травивший людей газировкой в Москве

Задержан подозреваемый в отравлении людей газировкой в центре Москвы, сообщает агентство «Москва».

Полиция задержала мужчину в Басманном районе, сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Устанавливаются данные о точном количестве пострадавших.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.