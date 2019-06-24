В Москве в понедельник ожидается до +26°С

В столице в понедельник, 24 июня, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +24°С до +26°С.

Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.