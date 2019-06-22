На антироссийских протестах в Тбилиси произошли стычки

Стычка произошла между группой участников акции протеста в Тбилиси и оппозиционерами, которых не подпустили к акции, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что после того, как ряд оппозиционеров не допустили к акции протеста, они стали выкрикивать различные лозунги.

Они привлекли внимание журналистов, которые поспешили вслед за оппозиционерами в направлении бригад скорой помощи и группы полицейских.

Между участниками акции и оппозиционерами произошла стычка. Полиция окружила конфликтующих, разняв их.