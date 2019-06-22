Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге

Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным МЧС, пострадавших во время пожара нет.

Пожар распространился с горящего производственного здания на примыкающие помещения. Конструкции цеха лакокрасочных материалов частично обрушились под воздействием высокой температуры.

В ликвидации огня задействован пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что центр Парижа охватил пожар, десятки раненых.