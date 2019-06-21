В России дрессировщикам запретят мучить животных

Дрессировщикам хотят запретить использовать во время тренировок средства, которые могут причинить боль или нанести травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Также, согласно документу, дрессировка животного должна длиться не более пяти часов в день.

Как отмечается, допускаются только методы положительного подкрепления, но не наказание.

Кроме того, планируется запретить использование различных препаратов, которые ведут к изменению состояния животного.

Уточняется, что данные поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Словакия запретит выступления животных в цирках.