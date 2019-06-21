Массовая драка произошла на российском пляже

В Петербурге на одном из пляжей произошла групповая драка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по городу и Ленинградской области.

Как отмечается, в результате потасовки были задержаны семь человек.

Уточняется, что все они были доставлены для разбирательств в отдел полиции.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

«Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь», — уточняется в пресс-службе.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что после смертельной драки у Электрозаводской заведено уголовное дело.