Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, рейс задержался на три часа, так как самолет не мог безопасно приземлиться из-за грозы и непогоды.

Отмечается, что самолет, долетев в Тюмень, был вынужден вернуться в Екатеринбург. Там его заправили и лайнер вновь вылетел в Тюмень.

По некоторым данным, на борту самолета находились около 30 человек. Они не пострадали.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета выгнали из-за смертельного заболевания.