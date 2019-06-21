Число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 52

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В Грузии более 50 человек пострадали в ходе митинга перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Как отмечается, в ходе протестов пострадали 38 представителей правоохранительных органов и 14 протестующих.

Штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали во время митинга в Грузии.

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