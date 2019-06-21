Число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 52
В Грузии более 50 человек пострадали в ходе митинга перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Как отмечается, в ходе протестов пострадали 38 представителей правоохранительных органов и 14 протестующих.
Штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.
Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.
Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали во время митинга в Грузии.
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