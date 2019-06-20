О расколе украинской церкви высказалась ПЦУ
Пресс-службаПресс-служба киевской метрополии ПЦУ заявила, что собрание, которое было проведено в четверг, 20 июня, патриархом Православной церкви Украины Филаретом, не может называться собором.
Согласно заявлению пресс-службы, решения собора «ничтожны» в юридическом и каноническом планах.
Кроме того, подчеркнули в митрополии ПЦУ, его решения не подлежат выполнению.
Также в пресс-службе отметили, что собор может быть созван совместно Филаретом и Священным синодом УПЦ.
В связи с этим в метрополии ПЦУ призвали патриарха остановить «подрыв единства церкви и украинского народа».