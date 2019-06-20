Почему Запад смягчился к России, объяснила WP

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Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing 777 в 2014 году над Донбассом назвала имена четверых подозреваемых, среди них трое россиян и один украинец. Как пишет The Washington Post, в 2014 году после катастрофы общественность США и Европы заняла антироссийскую позицию. Спустя пять лет по крайне мере в некоторых частях Европы возмущение судьбой MH17 и происходящим на востоке Украины значительно уменьшилось.

Как отмечается, это привело к усилению требований прекратить антироссийские санкции. Так, в 2017 году венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил «антироссийскую позицию и политику Европы». Прекращение санкций поддержали и в Австрии. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в марте заявил, что санкционные ограничения в отношении России повредили итальянскому бизнесу. Официальные лица в других странах, в том силе и в Болгарии, также скептически отнеслись к этим мерам. Кроме того, пострадала и Германия, на которую пришлось около 40% потерь Запада из-за антироссийских санкций.

Приход к власти на Украине нового президента мог дать шанс обеим сторонам перезапустить переговоры по ситуации на востоке Украины. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, придется сделать первый шаг, но то, как далеко он сможет зайти, будет зависеть от лидеров таких стран как Германия, Франция, Италия и Нидерланды, где в марте должен начаться суд на подозреваемыми в крушении Boeing 777.