Путин высказался о выводах следствия по крушению MH17

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких доказательств вины России по малайзийскому Boeing не было представлено, сообщает ТАСС.

По его словам, не представлено фактов в качестве доказательств вины России.

То, что было представлено РФ абсолютно не устраивает, отметил Путин.

Ранее международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине.

Согласно заявлению МИДа России, слова Совместной следственной группы (ССГ) о якобы причастности российских военных к гибели малайзийского Boeing вызывают лишь сожаление.