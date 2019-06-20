Путин высказался о выводах следствия по крушению MH17
Президент России Владимир Путин заявил, что никаких доказательств вины России по малайзийскому Boeing не было представлено, сообщает ТАСС.
По его словам, не представлено фактов в качестве доказательств вины России.
То, что было представлено РФ абсолютно не устраивает, отметил Путин.
Ранее международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине.
Согласно заявлению МИДа России, слова Совместной следственной группы (ССГ) о якобы причастности российских военных к гибели малайзийского Boeing вызывают лишь сожаление.