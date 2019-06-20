Путин высказался о выводах следствия по крушению MH17

Во время пресс-конференции совместной следственной группы по делу о крушении Boeing MH17, 19 июня...
Joint Investigation Team/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких доказательств вины России по малайзийскому Boeing не было представлено, сообщает ТАСС.

По его словам, не представлено фактов в качестве доказательств вины России.

То, что было представлено РФ абсолютно не устраивает, отметил Путин.

Ранее международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине.

Согласно заявлению МИДа России, слова Совместной следственной группы (ССГ) о якобы причастности российских военных к гибели малайзийского Boeing вызывают лишь сожаление.