Зарплату врачей проверят после «прямой линии» с Путиным

В Мурманской области проведут проверку зарплат врачей, после жалобы, поступившую на «прямую линию». Отоларинголог заявил, что получает зарплату 20 тыс. рублей.

«Проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли», — написал врио губернатор Андрей Чибис на своей странице фейсбуке.

Чибис добавил, что ранее он уже получал подобное обращение, однако проверка показала, что зарплата в размере 20 тыс. рублей была выплачена за неполный рабочий месяц.

Ранее СК заинтересовался жалобой учительницы Путину на зарплату в 10 тыс. рублей.