Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

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Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, это произошло во время открытого судебного заседания, которое проходило 20 июня в городе Тяньцзинь. На процессе прокуратура предоставила имеющиеся доказательства его вины и провела перекрестный допрос.

«После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее жена бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, который пропал без вести в Китае, обратилась в две юридические фирмы для помощи с поиском мужа. Мэн Хунвэй исчез через месяц после того, как уехал в Китай. Последним известием от него было сообщение, которое он отправил жене: «Дождись моего звонка».