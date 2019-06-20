Упал самолет Ан-2

Depositphotos

Самолет Ан-2 упал в Акмолинской области Казахстана, передает РИА «Новости».

Пилот самолета погиб.

Два других члена экипажа были госпитализированы с травмами и ожогами.

Крушение произошло в 10 километрах от села Родина, причины произошедшего выясняются.