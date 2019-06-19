Самолет с французами совершил экстренную посадку на российском поле

Легкомоторный самолет с двумя французами экстренно приземлился на поле в Башкирии на границе с Пермским краем, передает РИА «Новости».

По словам пресс-службы МЧС России, самолет благополучно приземлился после падения давления масла в двигателе воздушного судна.

В главном региональном управлении МСЧ сообщили, что в 12:00 спасатели получили сообщение о вынужденной посадке легкомоторного самолета J-430 на границе Татышлинского района в Башкирии и в 4 километрах от посёлка Куеда Пермского края. На место выехали сотрудники МЧС, полиции и медики.

«В 13.25 легкомоторный самолет обнаружен в поле, на борту находилось 2 человека, погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало. По предварительной информации» — сообщило башкирское МЧС.

По данным источника правоохранительных органов региона, граждане Франции летели из Казани с соревнований на родину. После починки судна они намерены отправиться домой.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии.