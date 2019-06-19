Пьяный россиянин «обругал» памятник Ленину
В Приморье 18-летний юноша осквернил памятник Владимиру Ленину, который находился в поселке Пограничный. Об этом сообщает РИА «Новости».
Молодой человек расписал памятник нецензурными ругательствами.
Местная полиция задержала нарушителя. В отделении он заявил, что совершил преступление, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранительные органы проводит проверку по статье «мелкое хулиганство».
Ранее молодые люди утроили «кровавую» фотосъемку у мемориала «Малая земля» в Новороссийске.