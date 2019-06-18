Менее половин россиян заявили о желании своих детей поступить в вуз

Менее половины жителей России (47%) рассказали о намерении их детей получить высшее образование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Как отмечается, около четверти россиян отметили, что их дети собираются получать образование в колледжах и училищах.

Кроме того, около 20% опрошенных подчеркнули, что их дети еще не определились с планами, 6% — затруднились сказать, какие планы у их детей, и 1% уточнили, что их дети планируют после школы сразу работать.

Опрос проводился 12 июня 2019 года среди 1,5 тысячи родителей в 299 населенных пунктах России, чьи дети окончили школу в 2019 году.

Ранее исследование показало, что российские студенты пристрастились к списыванию.