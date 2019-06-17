Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Чемодановке где в результате массовой драки селян с цыганами погиб человек, еще четверо пострадали.

Песков назвал произошедший инцидент «весьма резонансной ситуацией». По его словам, Путину доложили о ней во время визита в Таджикистан.

По словам Пескова, в ситуации предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что около 600 человек посетили панихиду по бывшему пограничнику, который был убит в драке между селянами и цыганами в пензенской Чемодановке.