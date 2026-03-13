Мошенники придумали новый способ выманивать коды из СМС у россиян

В МВД раскрыли новую мошенническую схему для получения кода из СМС, открывающего доступ к учетной записи. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Отмечается, что для проведения своих афер злоумышленники используют фальшивые судебные повестки.

«Злоумышленники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал госуслуг. Для подтверждения личности они просят назвать код из СМС — именно это позволяет им получить доступ к учетной записи пользователя», — подчеркнули в управлении.

В полиции добавили, что любую информацию о повестках и судебных документах следует проверять только через официальные источники. Кроме того, коды из СМС не требуется предоставлять никаким инстанциям, так как это конфиденциальная информация.

До этого стала известна очередная схема мошенников, которые крадут личные данные россиян под предлогом голосования за «грант на лечение» детей. Злоумышленники рассылают жертвам сообщения с предложением проголосовать за ребенка, якобы участвующего в конкурсе рисунков, где победа дает ему возможность оплатить лечение.



