Мать отравила дочь, чтобы избежать позора

NDTV: в Индии женщина отравила дочь ради репутации
В Индии мать расправилась с дочерью после того, как та забеременела от мужчины, за которого еще не вышла замуж. Об этом сообщает NDTV.

По данным телеканала, 19-летняя девушка по имени Фарзана познакомилась с молодым человеком Сунилом в социальных сетях, их отношения активно развивались, и он якобы даже пообещал жениться на ней.

Спустя некоторое время Фарзана забеременела, но отец, несмотря на свои слова ранее, отказался регистрировать отношения. Тогда о беременности узнала семья девушки, сама будущая мать сделала аборт. После этого ее самочувствие ухудшилось.

Мать и брат выгнали Фарзану из дома, после чего ее на пять дней приютил возлюбленный. Позже ее нашли на вокзале без сознания, ее там оставил Сунил. Она подала заявление в полицию, но семья отозвала его.

Спустя некоторое время Фарзану обнаружили без признаков жизни в поле. Мать девушки утверждала, что в этом замешан ее возлюбленный, но позже выяснилось, что родительница и брат заставили ее выпить яд.

Причиной такого поступка стали опасения матери. К этому моменту слухи о паре разошлись по деревне. Чтобы избежать общественного позора, женщина решилась на этот шаг.

