Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация, что в здании администрации кладбища произошел взрыв и из-за него пострадали люди.

Однако источник опроверг эти данные и отметил, что на кладбище все хорошо.

«Не было взрыва. У нас все в порядке», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что на могилах воинского мемориала устроили пляж.