Как защитить животных от жары, рассказали специалисты

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как пережить жару домашним и фермерским животным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нужно обеспечить места, где питомцы могут укрыться от солнца, а также у животных «должна быть доступна чистая, желательно прохладная, вода». Стоит отказаться от долгих прогулок и активных игр в солнечный день.

Также ветеринары обратили внимание, что тепловой стресс у крупного рогатого скота начинается от +26 ℃. По данным Минсельхозпрода, это может повлиять на объемы производства. Коровы при жаре дают на 30% меньше молока, а свиньи отказываются есть.

Чтобы облегчить жизнь животным, врачи Госветслужбы не рекомендуют пасти скот при солнцепеке. При получении животным теплового удара стоит смочить шерсть холодной водой, положить компресс и увести в тень.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности.